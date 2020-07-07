توقيف مهندس بوزارة الأشغال 15 يوماً ارتشى بــ5 آلاف دينار

أحبطت وحدة العمليات في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، أمس الاثنين، عملية رشوة بقيمة 5 آلاف دينار بعد أن تسلمها أحد كبار موظفي وزارة الأشغال العامة والإسكان.

وقال مصدر مسؤول في الهيئة في تصريح صحفي/ اليوم الثلاثاء، إن هذا الموظف طلب من أحد المقاولين هذا المبلغ، مقابل إيقاف جميع الشكاوى المقدمة عليه لدى مجلس البناء الوطني.

وأضاف المصدر أن الموظف اعترف أثناء التحقيق باستلامه المبلغ، وجرت إحالته إلى النيابة العامة في الهيئة التي قررت توقيفه 15 يوماً على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة بتهمة جناية قبول الرشوة.

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