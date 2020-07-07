بالامس كانوا وسط السحاب واليوم تحت التراب.. لقاء فيديو للراحلين حسن حسنى ورجاء الجداوى وعامر منيب

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، بعد وفاة الفنانة رجاء الجداوى متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، صورة تجمع بين الفنان الراحل حسن حسنى، والفنانة القديرة رجاء الجداوى، والفنان الراحل عامر منيب، فى إشارة من رواد هذه المواقع إلى أن الصورة تجمع نجوما تركوا غصة فى قلوبنا، بعد ان غادروا الشهرة والاضواء وقبعوا تحت التراب.

وربما يتساءل الكثيرون عن كواليس هذه الصورة الجميلة التى ترجع قصتها إلى عام 2006 أى منذ 14 عاما، ضمن أحداث فيلم “كامل الأوصاف”، جسدت خلاله الفنانة رجاء الجداوى، دور سيدة أرملة ولديها ثلاث بنات علا غانم وحلا شيحة وإيمى، وفى الجهة الأخرى يجسد الفنان حسن حسنى دور رجل الأعمال ووالد الفنان عامر منيب، الذى كان مسافرا للخارج، ويطلب منه أن يأتى إلى مصر من أجل أن يراه قبل أن يموت، وعند حضوره يلتقى بحلا شيحة ويحبها.

وقد جاء هذا المشهد ضمن أحداث أغنية “أحلى حكاية” التى كانت فى آخر أحداث الفيلم، وقام خلالها عامر منيب وحلا شيحة بالغناء سويا، كما كانت المفاجأة هى غناء حسن حسنى ورجاء الجداوى أيضا معا أثناء رقصهما “سلو”، ونالت الأغنية وقتها إعجاب الجمهور، وحصدت الكثير من إشادات النقاد.

فيلم “كامل الأوصاف” بطولة كل من: عامر منيب والفنانة حلا شيحة وحسن حسنى ورجاء الجداوى وعلاء غانم و خالد سرحان، وأحمد سعيد، وتدور أحدث فيلم حول ابن رجل أعمال يقيم بالخارج، وعندما يعود إلى مصر يلتقى فتاتين فى موقفين مختلفين، فيقع فى غرام الأولى، بينما تقع الثانية فى غرامه، دون أن تعلم أى منهما عن الأخرى شيئًا، حتى يجتمع الثلاثة فى إحدى المناسبات، ويكتشف أن الفتاتين شقيقتان.