رئيس وزراء إلحبشة: سنبدأ ملء سد النهضة ولن نحرم مصر من الماء، لكن الأقمار الصناعية تكذبه وتكشف بدء عملية الملء سراً
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جرينتش+2 06:29
بالامس كانوا وسط السحاب واليوم تحت التراب.. لقاء فيديو للراحلين حسن حسنى ورجاء الجداوى وعامر منيب

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