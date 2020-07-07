وزير الصحة يعلن اليوم الثلاثاء شفاء 15 حالة مقابل تسجيل اصابتين جديدتين بالكورونا.. ولا تغيير على اجراءات الحجر بالمطار 
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جرينتش+2 10:11
الحكومة توافق على تسوية الأوضاع الضريبيّة لـ 228 شركة ومكلفاً

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