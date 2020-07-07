احدث طرق تحضير البطاطا في غمضة عين باستخدام الميكرويف

رئيس وزراء إلحبشة: سنبدأ ملء سد النهضة ولن نحرم مصر من الماء، لكن الأقمار الصناعية تكذبه وتكشف بدء عملية الملء سراً
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جرينتش+2 06:29
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