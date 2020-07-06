وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين شفاء 15 حالة، مقابل تسجيل 3 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 1167
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جرينتش+2 11:34
“نيويورك تايمز” تدعي ان تفجيرات نطنز الايرانية تمت جراء القاء قنبلة إسرائيلية، وتحذير امني إسرائيلي من هجوم إيراني محتمل

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