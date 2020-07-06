توزيع أساور إلكترونية على عدد من المحجور عليهم في فنادق عمّان

بدأت خلية أزمة كورونا، ظهر اليوم الإثنين، توزيع الأساور الإلكترونية على عدد من المحجور عليهم في فنادق عمان.
وأفادت مصادر لموقع “هلا أخبار” المقرب من القوات المسلحة،أنه قد بوشر بعملية التوزيع، بعد تجاوز كافة الإشكالات التقنية في الفترة السابقة.
شكراً للمناسبات الناصرية التي تثير اشواقي للكتابة، وتفتح شهيتي على معاودة التعامل مع الاقلام والاورا... إقرأ المقال
بدأت خلية أزمة كورونا، ظهر اليوم الإثنين، توزيع الأساور الإلكترونية على عدد من المحجور عليهم في فنادق عمان.
وأفادت مصادر لموقع “هلا أخبار” المقرب من القوات المسلحة،أنه قد بوشر بعملية التوزيع، بعد تجاوز كافة الإشكالات التقنية في الفترة السابقة.
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