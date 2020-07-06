الدهيسات رئيساً للائتلاف الوطني للأحزاب

انتخب الأمناء العامون لأحزاب الائتلاف الوطني، اليوم الاثنين، أمين عام حزب الراية الأردنيةن بلال الدهيسات، رئيساً للائتلاف، في الدورة الانتخابية التي تجرى كل ستة اشهر.
كما تم انتخاب أمين عام حزب جبهة النهضة الوطنية، المحامي اسماعيل الخطاطبة نائباً للرئيس، والزميل الصحفي ايهاب سلامة، مديرا للدائرة الاعلامية ومستشارا اعلاميا للائتلاف.
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