أجواء صيفية معتدلة الحرارة لثلاثة أيام

تكون درجات الحرارة حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء اليوم الاثنين صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً بعد الظهر.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، تبقى الأجواء غدا الثلاثاء، صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ انخفاض طفيف يوم الاربعاء على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبياً الى حارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 32 – 22 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 27 – 16، وفي مرتفعات الشراة 28 – 17، وفي مناطق البادية 37 – 20، وفي مناطق السهول 31 – 21، وفي الأغوار الشمالية 38 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 39 – 26، وفي البحر الميت 40 – 24، وفي خليج العقبة 40 – 25 درجة مئوية.