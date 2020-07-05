وزير الداخلية يقرر اعتبار وثائق اللجوء السورية سارية لنهاية العام



عمان 5 تموز (بترا) – قرر وزير الداخلية سلامة حماد اعتبار وثائق اللجوء / بطاقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية، سارية المفعول حكما حتى نهاية العام الحالي.

وبين حماد أن هذا القرار، يأتي انسجاما مع متطلبات السلامة العامة في الحد من انتشار فيروس كورونا، وتحسبا للتهافت المتوقع لغايات تجديد وثائق اللاجئين، وللتسهيل عليهم في هذا الإطار.

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