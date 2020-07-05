رئيس الكنيست السابق: ترامب أوقف خطة الضم، وهو مثل صديقه نتنياهو نرجسي وانتهازي وبلا خلق او ضمير

صرح رئيس الكنيست الإسرائيلي السابق، أبراهام بورغ، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو من أوقف خطة الضم، لأنها لم تعد مناسبة له الآن.

وأكد بورغ في لقاء مع صحيفة “IL fatto Quotidiano” الإيطالية مساء الجمعة، أن ترامب هو من أوقف خطة الضم، “لأنها الآن لم تعد مناسبا له، ولم يعد لديه الوقت لمساعدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على إنقاذ نفسه بضم الضفة الغربية وغور الأردن”.

وأوضح بورغ، أن “ترامب ونتنياهو يتملكهما جنون النرجسية، وعديما الضمير والأخلاق، وهما مستعدان للانقلاب على أي شخص فقط لإنقاذ نفسيهما، والحفاظ على السلطة”.

وحول تكهناته عن موعد تطبيق خطة الضم الإسرائيلية، قال بورغ إنه “من الصعب للغاية، إن لم يكن من المستحيل وضع توقعات حول سياسة الضم، لأنه لا توجد شفافية في هذه الخطة ولا أحد يعرف ذلك بالتفصيل”.

سبق أن أعلن نتنياهو، أكثر من مرة، أن حكومته ستضم 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية، في الأول من شهر يوليو/تموز الجاري.