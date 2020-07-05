جابر يدعو الاردنيين لتحميل تطبيق “صحتك” ويعلن اليوم الاحد تسجيل 14 اصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي الى 1164

أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 1164.

وبين الدكتور جابر، خلال مؤتمر صحفي عقد بدار رئاسة الوزراء اليوم الاحدن تفاصيل الحالات الجديدة والتي توزعت على النحو الآتي: 3 حالات لسائقي شاحنات على معبر العمري أحدهم أردني، وحالتان على معبر الكرامة لغير أردنيين، و 8 حالات من فنادق الحجر قادمين من السعودية والإمارات ومصر، بالإضافة الى حالة محلية مخالطة لزوجها المصاب في مستشفى الأمير حمزة.

وأشار الدكتور جابر إلى أن فرق الاستقصاء الوبائي أجرت اليوم 5508 فحوصات للكشف عن كورونا، ليصل العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء تفشي الفيروس في الأردن إلى 24393 فحصا.

وقال الوزير جابر، ان الوزارة وبالتعاون مع عدة جهات بصدد إطلاق تطبيق “صحتك “والذي يحتوي على حزمة من الأدلة الشاملة التي أطلقتها الحكومة للقطاعات المختلفة وأساليب الوقاية والعادات أو التوجيهات والتحذيرات الطبية، بالإضافة إلى كل ما يستجد من معلومات حول الفيروس، ومعلومات طبية بشكل عام، ويحتوي كذلك على الفيديوهات التوعوية والنصائح والإرشادات التي تطلقها الجهات المعنية. واعتبر جابر التطبيق نوعا من انواع التواصل بين الوزارة والمواطنين وسيكون له أثر ايجابي على المواطنين، داعيا الأردنيين الى تحميل هذا التطبيق الذي يساعد في التعرف على فيروس كورونا وغيره من الامراض.

وفي رد عن سؤال حول فتح المطارات أكد الدكتور جابر انه تم وضع خطة ومعايير دقيقة من قبل خلية الأزمة للحفاظ على المواطنين في الداخل، مشيرا الى انه سيتم استقبال مواطنين قادمين من دول متشابهة مع الوضع الوبائي في الاردن تم إعطاؤهم اللون الأخضر حسب التصنيف المعتمد، وذلك حسب عدد الحالات وأعداد الوفيات وبموجب معايير منشورة على نظام كمبيوتر يمكن المواطنين القادمين من الدول المتشابهة مع وضع الاردن الوبائي من الدخول دون حجر والاكتفاء بالفحص المخبري .

وأوضح الدكتور جابر ان السبب في تأخر نتائج كورونا هو بعد المحافظات وتأخر نقل العينات، مؤكدا ان التأخير بإعلان النتائج لا يذكر.

وبالنسبة لعدد الحالات المجهولة أوضح جابر أن هناك حالتين فقط لم يكتشف مصدر اصابتها بالفيروس، مشيرا الى انه تم سحب مئات العينات لمخالطين ومخالطي المخالطين للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

وحول الطاقة الاستيعابية للمستشفيات للتعامل مع السياحة العلاجية قال الدكتور جابر، انه تم اعتماد 20 مستشفى حتى الآن خضعت لتقييم وشروط قاسية للتعامل مع الحالات القادمة من خلال تخصيص طابق كامل وفريق طبي محدد لا يختلط مع مراجعي المستشفى، مشيرا الي ان الوزارة ستقوم بحملات تفتيش للتأكد من نجاعة الإجراءات .

وبين الدكتور جابر انه تم خلال فترة الحظر استقبال عدد من الحالات والتعامل معها ما أعطى الاردن خبرة في كيفية التعامل مع القادمين للسياحة العلاجية.

واشار الى ان السياحة العلاجية تحرك عجلة الاقتصاد للمملكة وكذلك للمستشفيات الخاصة التي تأثرت بسبب الجائحة حيث خسرت عددا من المرضى، مؤكدا ان الاردن يفتح أبوابه لجميع المرضى العرب وغيرهم للعلاج في المملكة، إضافة الى الحالات الإنسانية، مع مراعاة بروتوكولات السلامة العامة مثل الحجر الصحي لمدة 14 يوما والخضوع لمعايير مشددة للحفاظ على الوضع الوبائي داخل المملكة والحفاظ على المواطنين.

واكد الدكتور جابر ان الاجراءات الصارمة جعلت الاردن مطلوبا عالميا وعربيا كون المستشفيات في الاردن خالية من فيروس كورونا المستجد .