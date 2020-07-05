جابر يدعو الاردنيين لتحميل تطبيق "صحتك" ويعلن اليوم الاحد تسجيل 14 اصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي الى 1164
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جرينتش+2 12:46
جابر يدعو الاردنيين لتحميل تطبيق “صحتك” ويعلن اليوم الاحد تسجيل 14 اصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي الى 1164

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