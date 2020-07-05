أجواء صيفية حارة ومعتادة في مثل هذا الوقت بأغلب المناطق

تنخفض درجات الحرارة قليلاً اليوم الأحد، مع بقائها أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، حيث تسود أجواء ما بين صيفية عادية إلى حارة نسبيا في أغلب مناطق المملكة، تستمر حارة في مناطق البادية والبحر الميت، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر .

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء الاثنين صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً بعد الظهر.

ويطرأ الأحد انخفاض طفيف آخر على الحرارة، لتصبح الأجواء صيفية عادية خلال اليومين المقبلين في المرتفعات الجبلية والسهول، بينما تستمر حارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتثير الغبار في مناطق البادية الشرقية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 34 – 20، وفي المرتفعات الشمالية 30 – 16، وفي مرتفعات الشراة 29 – 14، وفي مناطق البادية 37 – 20، وفي مناطق السهول 34 – 18، وفي الأغوار الشمالية 38 – 21، وفي الأغوار الجنوبية 40 – 24، وفي البحر الميت 39 – 23، وفي خليج العقبة 39 – 24 درجة مئوية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة