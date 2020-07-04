وزارة الصحة تعلن اليوم السبت شفاء 6 حالات، مقابل تسجيل 3 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 1150

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في الأردن، اليوم السبت، جميعها خارجيّة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 1150 إصابة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن الحالات الجديدة جاءت لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، أحدهم أردني، واثنان من جنسيّة أخرى، تمّ التعامل معهما وفق البروتوكول المتّبع.

ولفت إلى تسجيل 6 حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة، إضافة إلى إجراء 6650 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 415385 فحصاً.

وأكدت الوزارة أنّ الوضع الوبائي الحالي ما زال ضمن مستوى معتدل الخطورة، كما اكدت على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية، وارتداء الكمّامات، والتباعد الجسدي، واستخـدام تطبـيق “أمان” للحماية من مخالـطة الأشخـاص المصـابين، والكشف عن حالات الإصابة – لا قدّر الله – في وقت مبكّر.