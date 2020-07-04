بدء عودة 92 معلماً وعائلاتهم من الإمارات الجمعة المقبل



قالت وزارة التربية والتعليم، إن 92 معلماً ومعلمة وعائلاتهم في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، سيبدؤون بالعودة إلى المملكة عبر دفعات، اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 10 من شهر تموز الحالي.

وأكدت الوزارة أنها تابعت على مدى أكثر من شهر، عودة المعلمين الأردنيين وعائلاتهم والبالغ عددهم 268 شخصاً من دولة الإمارات، بسبب انتهاء عقود عملهم في التاسع من هذ الشهر.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت، إنها عملت منذ ذلك الحين على التنسيق المستمر مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وخلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، بهدف تسهيل إجراءات وصول المعلمين وعائلاتهم الى أرض الوطن.

ويأتي هذا الاهتمام في إطار حرص الوزارة على تسهيل إجراءات عودة أبنائها المعلمين، الذين كانوا وما زالوا ضمن أولويات اهتمامها ورعايتها.

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