الرزاز يترأس اجتماعا وزاريا مطوّلا على مدار اليوم لمراجعة وتحديث أولويات عمل الحكومة للعامين الحالي والمقبل !؟!
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جرينتش+2 02:19
اتفاق فتح وحماس .. دعم وتفاؤل فلسطيني وقلق إسرائيلي

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