الرزاز يترأس اجتماعا وزاريا مطوّلا على مدار اليوم لمراجعة وتحديث أولويات عمل الحكومة للعامين الحالي والمقبل !؟!
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الاعلان اليوم الجمعة عن وفاة واحدة وشفاء 3 حالات وتسجيل 11 اصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 1147

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