الاعلان اليوم الجمعة عن وفاة واحدة وشفاء 3 حالات وتسجيل 11 اصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 1147

عمان 3 تموز (بترا) – أعلنت وزارة الصحة تسجيل 11 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في الأردن اليوم الجمعة، منها حالة واحدة محليّة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 1147.

وتوزعت الحالات الجديدة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، على النحو الآتي: 10 حالات لأردنيين قادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر (3 من المملكة العربيّة السعوديّة، و4 من العراق، و2 من مصر، و1 من الولايات المتّحدة الأمريكيّة)، إضافة إلى حالة مخالطة لإحدى المصابات في العاصمة عمّان.

وأشار الموجز إلى تسجيل 3 حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة، إضافة إلى إجراء 7802 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 408735 فحصاً.

وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية، وارتداء الكمّامات، والتباعد الجسدي، واستخـدام تطبـيق (أمان) للحماية من مخالـطة الأشخـاص المصـابين، والكشف عن حالات الإصابة – لا قدّر الله – في وقت مبكّر.

وزير الصحة : وفاة أحد المصابين بالكورونا

وفي وقت لاحق من مساء اليوم، أعلن وزير الصحّة الدكتور سعد جابر وفاة أحد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ مساء اليوم الجمعة في مستشفى الأمير حمزة.

وأوضح جابر، أنّ المتوفى البالغ من العمر 63 عاماً هو أحد سائقي الشاحنات الذين تمّ فحصهم وكشف إصابتهم على الحدود، بعد قدومه من المملكة العربيّة السعودية، مبيناً أنّه أدخل المستشفى بتاريخ 25 آيار2020 على إثر ذلك، وبقي تحت أجهزة التنفس الصناعي إلى أن توفي اليوم.

وقدّم جابر التعازي باسم الحكومة لذوي المتوفى، سائلاً الله العليّ القدير أن يتغمّده بواسع رحمته.

وبذلك ارتفع عدد الوفيات في المملكة بسبب فيروس كورونا الى 10حالات . –(بترا)