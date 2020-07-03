هنية يُثمن لقاء العاروري - الرجوب ويعتبره بداية مرحلة جديدة من العمل المشترك بين فتح وحماس لافشال مشروع الضم
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جرينتش+2 03:58
العرب يعودون “رعايا” في سلطنات للاحتلال!

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