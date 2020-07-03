ابو ظبي تسبق نفسها في اثم التطبيع.. الصناعات الجوية الإسرائيلية تبرم “اتفاق تعاون” مع شركة إماراتية

أعلنت شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية الخميس، أنها وقعت على اتفاقية تعاون تاريخية، مع “مجموعة24” (Group42) الإماراتية.

وستتعاون الشركتان في مجالات البحث والتطوير، لإيجاد حلول للمساعدة في مكافحة وباء كورونا.

وقد وقعت الاتفاقية مع “أنظمة إلتا” (Elta Systems)، وهي شركة تابعة للصناعات الجوية الإسرائيلية، من خلال مكالمة فيديو بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، نوقشت خلالها، سبل الاستفادة من التقنيات المبتكرة والمشتركة، في الذكاء الاصطناعي، والليزر والأمور الأخرى.

وبحسب البيان، فإن المبادرات الطبية والتكنولوجية المشتركة التي ستثمر عن التعاون، هي ليست لسكان الدولتين فقط، وإنما لمساعدة الأمن الصحي في المنطقة بأكملها. ويتمثل نشاط شركة “أنظمة إلتا”، في تطوير وإنتاج وتوريد أنظمة القتال الإلكترونية، والاتصالات الأمنية.

ولا يوجد بين إسرائيل والإمارات أية علاقة دبلوماسية رسمية وكاملة. إلا أن العلاقات بينهما تمر بالدفء بشكل متسارع في الفترة الأخيرة، لا سيما وأن العديد من الوزراء الإسرائيليين، قد زاروا الإمارات بشكل علني. ويأتي ذلك بعد إعلان مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، أن الشركات الإماراتية والإسرائيلية ستتعاونان في أبحاث كورونا.

نتنياهو يفضح التعاون مع الامارات

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدكشف، الخميس الماضي، عن التعاون مع الامارات العربية المتحدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال نتنياهو خلال حفل تخرج دفعة جديدة من سلاح الجو الإسرائيلي: “في غضون لحظات قليلة، ستعلن دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل عن تعاونهما في مكافحة كورونا”.

وأشار نتنياهو إلى أن “هذا التعاون سيكون في مجالات البحث والتطوير والتكنولوجيا، في المجالات التي من شأنها تحسين الأمن الصحي في جميع أنحاء المنطقة. وهذا ناتج عن الاتصالات المطولة والمكثفة في الأشهر الأخيرة”.

وقال نتنياهو “أمامنا ثلاثة تحديات رئيسية ونحن نعمل باستمرار ضدها، أولا، نحن نعمل باستمرار ضد محاولات إيران وأذرعها ضد تمركزها العسكري في سوريا، يجب على الجيش الإيراني مغادرة سوريا. ثانيا، نحن نعمل ضد محاولة أعدائنا تطوير صواريخ دقيقة في سوريا ولبنان وجبهات أخرى”.

وأضاف نتنياهو “ثالثا، والأهم، أننا لن نسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية. يجب أن أقول لكم إن إيران تواصل الكذب على المجتمع الدولي في محاولتها الوصول إلى قنبلة. لقد قلت هذا منذ سنوات، واليوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدرك هذا. قبل أسبوعين، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تزيد من معدل تخصيب اليورانيوم، وتواصل في الواقع انتهاك الاتفاقية النووية مع القوى الكبرى”.

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وأوضح رئيس الوزراء الصهيوني: “نحن نولي اهتماما كاملا لتهديدات خطر التدمير من قبل العناصر الإيرانية والمؤيدة لإيران ضد إسرائيل. وخاصة هنا من القاعدة الجوية، أقول مرة أخرى: كل من يحاول مهاجمتنا يضع نفسه في خطر كبير سبعة أضعاف. إن نضالنا ضد العدوان الإيراني في المنطقة يهدف في المقام الأول إلى حمايتنا، دولة إسرائيل، ولكن هذا الكفاح، هذا الجهد، يخدم مصلحة ثابتة في الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة.

وتابع نتنياهو “بطريقة مماثلة، قدرتنا على العمل ضد وباء كورونا، يمكن أن تخدم المنطقة بأكملها، كما أنها توفر لنا فرص تعاون بشكل معلن لم نعرفها بعد في بعض البلدان في المنطقة”.

من جانبها، نشرت وكالة الانباء الإماراتية الرسمية وام في خبر تحت عنوان شركتان من القطاع الخاص الاماراتي توقعان مع شركتين إسرائيليتين اتفاقا لتطوير الأبحاث والتكنولوجيا الهادفة لمكافحة كوفيد- 19

وقالت الوكالة الرسمية “في ظل تفشي جائحة كورونا في العالم وفي ظل الظروف التي تفرضها هذه الأزمة على كافة دول العالم والمتمثل في السعي الى تضافر الجهود في مجال البحث والتطوير والتكنولوجيا وتكريسها لصالح مسيرة الإنسانية أعلنت شركتان من القطاع الخاص الإماراتي وشركتان اسرائيليتان إطلاق عدة مشاريع مشتركة في المجال الطبي ومكافحة فيروس كوفيد- 19”.

وأضافت هذه الوكالة : “وتأتي هذه الشراكة العلمية والطبية لتتجاوز التحديات السياسية التاريخية في المنطقة ضمن أولوية إنسانية وتعاون بناء يهدف إلى التصدي لجائحة كوفيد-19 والتعاون لأجل صحة مواطني المنطقة، وفي ظل هذه الجائحة التي انتشرت في جميع دول العالم فإنه من الواجب وضع مصلحة الإنسان والبشرية وحمايتها في مقدمة الأولويات، للعمل معاً من أجل التخلص من جائحة لم يشهد العالم مثيلاً لها”.