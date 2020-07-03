هنية يُثمن لقاء العاروري - الرجوب ويعتبره بداية مرحلة جديدة من العمل المشترك بين فتح وحماس لافشال مشروع الضم
أهم العناوين
جرينتش+2 03:57
إسرائيل تطلق سراح تاجر اسلحة أردني دون اعلان

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني