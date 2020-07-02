ضبط متسول في القويسمة بحوزته 384 دينارا ولديه عدة سوابق

ضبطت كوادر مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية مساء أمس الأربعاء، متسولا في منطقة القويسمة بالعاصمة عمان، وبحوزته 384 دينارا.

وقال مدير مديرية وحدة مكافحة التسول في الوزارة ماهر كلوب لوكالة (بترا) اليوم الخميس، ان كوادر الوحدة ضبطت المتسول بحملة خاصة، إثر انتشار فيديوهات له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبين كلوب ان المتسول ضبط مرتين العام الماضي، وتم تسليمه إلى المركز الأمني المختص، وتبين انه من أرباب السوابق وعليه 113 قيدا، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

واضاف ان الدراسات الاجتماعية التي أجرتها الوزارة على المتسولين المضبوطين، أثبتت أن التسول أصبح وسيلة سريعة لجني المال وليس بدافع الفقر.

ودعا كلوب المواطنين الى عدم التعاطف مع ممتهني التسول للمساهمة في الحد من التسول، والتقليل من نسب انتشاره بين أفراد المجتمع، مشددا على ضرورة رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بعدم التعامل مع المتسولين.

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