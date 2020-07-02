الاعلان الأسبوع المقبل عن خطة لفتح المطار امام السياحة العلاجية

قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة، الدكتور عبدالرزاق عربيات، إن الحكومة ستعلن الأسبوع المقبل عن خطة لفتح المطار مع الدول التي وضعها الوبائي مشابه للأردن، ضمن إجراءات ومعايير محددة.

وأضاف عربيات خلال حديثه لـ”راديو هلا”، أن الحكومة ستعلن الأسبوع المقبل أيضا، خلال مؤتمر صحفي لوزيرة السياحة والآثار مجد شويكة، ووزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة ووزير الصحة الدكتور سعد جابر، عن خطة ترويجية وتسويقية للسياحة العلاجية.

وبين عربيات أن الدول المستهدفة للسياحة العلاجية هي الخليج العربي وبعض دول المغرب العربي كالجزائر وتونس بالاضافة إلى فلسطين، وذلك ضمن بروتوكول محدد وصارم من حيث جذب المرضى الذين يبحثون عن علاج لحالات أمراض القلب والأسنان والعيون وغيرها.

ولفت عربيات إلى أن نحو 17 مستشفى ستشارك بمشروع السياحة العلاجية بسعة سريرية تصل ما بين 250 – 300 سرير، مؤكدا أن الأردن أثبت أن نظامه الصحي من أفضل الأنظمة في العالم.