 20 اعتداء على خطوط المياه بالبادية الشمالية الشرقية هذا العام

البادية الشمالية الشرقية الأول من تموز (بترا) – تعاملت إدارة مياه لواء البادية الشمالية الشرقية مع 20 اعتداء على محابس المياه والخطوط الناقلة في اللواء منذ مطلع العام الحالي، وفقا لمدير الادارة، المهندس مروان تركي.

وقال تركي لوكالة (بترا) اليوم الاربعاء، إن هذه الاعتداءات تندرج تحت الاستخدام والاستدراج غير المشروع للمياه في اللواء، لافتا إلى أن الإدارة ومن خلال كوادرها الفنية عمدت إلى التعامل مع كافة هذه الاعتداءات واصلاحها بما يضمن انسيابية عملية الضخ وحصول المشتركين على حاجاتهم من المياه حسب نظام الدور المعمول به في الإدارة.

وبين تركي أن هذه الاعتداءات شكلت معضلة للإدارة في عملها جراء نتائجها السلبية المتمثلة بالكلف المالية الناجمة عن اصلاح الاضرار الناجمة عنها، وحدوث اختلالات في عملية الضخ، ناهيك عن تسرب كميات كبيرة من المياه وهدرها ما تسبب برفع نسبة الفاقد من المياه في اللواء.

ودعا المواطنين في اللواء للتعاون مع الإدارة في التبليغ عن أية اعتداءات على المحابس وخطوط المياه الناقلة للحد من هذه المعضلة، وضمان استقرار الوضع المائي في مناطق اللواء كافة والتي تعمل الادارة على تحسينه والارتقاء به.