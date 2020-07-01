ولعت.. طقس صيفي حار قليلا اليوم وحار جدا الخميس والجمعة

ترتفع درجات الحرارة قليلا اليوم الأربعاء، وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا في باقي مناطق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة غدا الخميس، بكتلة هوائية حارة وجافة، تؤدي إلى ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء حارة في أغلب مناطق المملكة وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها ليوم الجمعة، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بنحو 7-8 درجات مئوية، حيث تسود أجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة جداً في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 32 – 21 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 16، وفي مرتفعات الشراة 29 – 15، وفي مناطق البادية 37 – 20، وفي مناطق السهول 31 – 20، وفي الأغوار الشمالية 38 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 42 – 26، وفي البحر الميت 41 – 26، وفي خليج العقبة 41 – 26 درجة مئوية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة