وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء شفاء 4 حالات، مقابل تسجيل اصابة واحدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي في الاردن الى 1133

أعلنت وزارة الصحة تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الاربعاء، وهي مخالطة لأحد المصابين في العاصمة عمّان، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 1133.

وأشار الموجز الإعلامي، الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، إلى تسجيل 4 حالات شفاء ، 3 حالات منها في مستشفى الأمير حمزة، وحالة واحدة في مستشفى الملكة علياء.

ولفت إلى إجراء (6762) فحصاً مخبريّاً، ليرتفع إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن إلى (392400) فحص.

ودعت وزارة الصحّة المواطنين إلى الالتزام بشروط السلامة العامّة، والوقاية والتباعد الجسدي، وغسل اليدين، واستخدام المعقّمات في ظل عودة غالبيّة القطاعات للعمل والانفتاح التدريجي.

كما طالبت الوزارة المواطنين باستخدام تطبيق “أمان” بهدف حمايتهم والحفاظ على سلامتهم، عبر تنبيههم في حال مخالطتهم أشخاصاً مصابين، داعية جميع الأشخاص الذين وصلتهم تنبيهات عبر التطبيق إلى ضرورة المسارعة لزيارة المراكز والمختبرات الصحيّة المختصّة، لإجراء الفحوصات اللازمة للكشف عن حالاتهم.

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