رحيل الكاتب الصحفي المصري “الناصري” حسنين كروم

رحل الكاتب الصحفي المصري الزميل حسنين كروم، في القاهرة أمس الثلاثاء، بعد صراعٍ مع المرض عن عمر ناهز 82 عاما.

وُلد كروم في 22 أكتوبر 1938م وتخرج في قسم الصحافة من كلية الآداب جامعة القاهرة ،وعمل مديرا لتحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون، كما عمل مديرا لمكتب صحيفة القدس العربي.

عرف كروم بأنه كان ناصري الهوى، وقد نعاه نقيب الصحفيين د. ضياء رشوان مؤكدا أن الفقيد صاحب محطات مهمة في الصحافة المصرية والعربية، وأعطى الكثير لهما بما جعل منه رمزا كبيرا من رموزهما.

وقال رشوان إنه ظل عاملا بإخلاص تام لقواعد مهنتنا الراقية وانتماءاته المصرية والقومية الثابتة، ممارسا لمختلف أشكال العمل الصحفي بحرفية الأستاذ.. رحمه الله

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