حجب تطبيقات التراسل بالمناطق التي تُعقد فيها امتحانات الثانوية العامة

عمان الأول من تموز(بترا)-أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أنه حفاظاً على نزاهة امتحانات الثانوية العامة ، وكخطوة احترازية لمنع الغش أو تسريب أسئلة الامتحانات، قامت الهيئة بمخاطبة شركات الاتصالات المتنقلة الرئيسية (زين، أورانج وأمنية) لغايات حجب كافة التطبيقات التي تؤثر على سير الامتحانات وذلك في جميع مدارس المملكة التي سيتم عقد الامتحانات فيها وخلال فترة الامتحانات فقط.

وحسب بيان صحافي صادر عن الهيئة، اليوم الأربعاءن أشارت الى أن الحجب يتم قبل دقائق قليلة من بدء الامتحانات وينتهي بعدها بقليل، مؤكدة أنه ونتيجة لطبيعة تغطية شبكات الاتصالات فقد تظهر بعض مناطق الحجب خارج منطقة المدارس ولكنها بطبيعتها مؤقتة وتمت لتحقيق الغاية منها، مشيرة الى أن قرار الحجب تم بالتنسيق ما بين وزارة التربية والتعليم والهيئة.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة