وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء شفاء 4 حالات، مقابل تسجيل اصابة واحدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي في الاردن الى 1133
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حجب تطبيقات التراسل بالمناطق التي تُعقد فيها امتحانات الثانوية العامة

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