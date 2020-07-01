دعوات لاشعال انتفاضة جديدة.. عشرات الالاف يشاركون اليوم الاربعاء في مسيرة غاضبة بمدينة غزة رفضاً لضم الضفة/ فيديو
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جرينتش+2 04:21
“جابر” يجبر خاطر اطفال فقراء المملكة بتعميم مطعوم الكبد الوبائي أ

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