وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء شفاء 4 حالات، مقابل تسجيل اصابة واحدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي في الاردن الى 1133
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جرينتش+2 10:53
أردوغان يفقد بقية عقله ويهدد بإغلاق منصات التواصل الاجتماعي بعدما تعرضت لبذخ وفساد عائلته

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