مجلس التعليم العالي يقر التعليم المدمج والتخريج عن بعد

وافق مجلس التعليم العالي على تدريس مساقات الدراسات العليا “الدبلوم العالي، والماجستير، والدكتوراه”، المطروحة في الفصل الصيفي الحالي 2019 / 2020 بالجامعات الأردنية عن طريق التعليم المدمج.

واشترط المجلس في بيان صادر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الثلاثاء، ألا يقل التدريس داخل الحرم الجامعي عن 50 بالمئة، وإجراء جميع الامتحانات في الحرم الجامعي بطريقة اعتيادية.

وأوضحت الوزارة في البيان أن القرار يأتي تلبية لرغبة بعض الجامعات، وحرصاً على تخفيض عدد الطلبة المتواجدين داخل الحرم الجامعي في الوقت نفسه، وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة.

وقالت إن المجلس قرر أيضا عدم تنظيم حفلات التخريج لهذا العام داخل الحرم الجامعي، تاركا لكل جامعة خيار تأجيل حفلات التخريج أو إقامتها افتراضياً (عن بعد)، بناء على توصيات وزارة الصحة لمنع الانتشار الوبائي لفيروس كورونا، والتزاماً بالمصفوفة الحكومية.

كما قرر المجلس، بحسب البيان، الموافقة على الإبقاء على الحدود الدنيا في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الامتحان الشامل)، المطلوبة للتجسير في العام الجامعي 2020 / 2021 كما كان سابقا على أن يجري رفع هذه الحدود للعام الجامعي المقبل لتصبح 75 بالمئة بدلاً من 70 بالمئة في تخصصات الهندسة والطب البيطري والصيدلة، و70 بالمئة بدلاً من 68 بالمئة في باقي التخصصات.

يذكر أن هذه القرارات تأتي في إطار المراجعة الشاملة والدائمة التي يقوم بها المجلس لجميع قراراته، آخذاً بعين الاعتبار المصلحة الوطنية العامة.

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