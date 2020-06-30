وزير الصحة يعلن اليوم الثلاثاء شفاء 15 حالة، مقابل تسجيل 4 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 1132
أهم العناوين
جرينتش+2 11:02
عقب احتلال عدة مناطق من الشمال العراقي.. تركيا تستعد لمصادرة مياه نهر دجلة لحساب سد اليسو

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني