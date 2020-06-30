وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين شفاء 7 حالات، مقابل تسجيل 7 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 1128
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تطبيع الخلايجة مع نتنياهو والليكود خيانة للشعب الفلسطيني وخذلان لليسار الاسرائيلي

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