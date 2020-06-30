وزير الصحة يعلن اليوم الثلاثاء شفاء 15 حالة، مقابل تسجيل 4 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 1132
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جرينتش+2 11:01
بعد احتدام الخلاف بينه وبين نتنياهو .. غانتس يعلن ان الحكومة منقسمة على نفسها ومعرضة للحل في كل يوم

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