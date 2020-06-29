وزارة الخارجية تتابع قضية الطالب الكرادشة بشمال قبرص

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز أن الوزارة تتابع منذ اليوم الأول قضية المواطن الأردني زيد موسى الكرادشة الذي يحاكم في شمال قبرص وهي منطقة غير خاضعة لسيطرة حكومة قبرص التي ترتبط بعلاقات دبلوماسية مع الاردن، بتهمة الاعتداء على رجل أمن إثر مشاجرة طلابية، وهي التهمة التي ينكرها الكرادشة ويؤكد براءته منها ويمثله في القضية محامي دفاع عينه والده.

وقال الفايز في تصريح صحفي امس الأحد، إن الوزارة قدمت كل المساعدة الممكنة في إطار القانون من خلال وحدة مركز العمليات والدائرة القنصلية والسفارتين الأقرب حيث لا يوجد علاقات دبلوماسية معها.

وأضاف، إن الوزارة تابعت القضية لضمان إجراءات قانونية شفافة ومحاكمة عادلة عبر القنوات القنصلية وبما تسمح به الإجراءات القضائية ومحددات العمل القنصلي.

وقال الفايز، إن الوزارة تعاملت مع القضية من خلال عملها المؤسسي ودوائرها المختصة التي تتابع مثل هذه الحالات بشكل حثيث والتي تقدم تقارير دورية يتم مناقشتها مع الوزير بشكل دائم، وبما يضمن خدمة مواطنينا بشكل فاعل وبأقصى ما يمكن.

وأشار الى أن والد الكرادشة زميل في الوزارة ومطلع على كل الجهود التي قامت بها الوزارة، وعلى اتصال دائم مع الزملاء والسفراء المتابعين للقضية وبإشراف مباشر من الوزير كما هي الحال في جميع قضايا المواطنين المشابهة.

وبيّن أن المواطن الكرادشة كان قد اعتقل بعد توجيه التهم له وخرج من السجن بكفالة بانتظار المحاكمة التي تتابعها الوزارة لكن لا تستطيع منعها حيث أنها تتم في إطار الإجراءات القانونية المُتبعة. وأكد الفايز أن الوزارة مستمرة في تقديم كل الإسناد المتاح في هذه القضية ووفق القنوات القانونية المتاحة،