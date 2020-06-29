توقيف عدد من رجال الأمن العام جراء قيامهم بتجاوزات اثناء عملية إلقاء القبض على مواطن بجرش

عمان 29 حزيران (بترا) – أمر مدير الامن العام اللواء الركن، حسين الحواتمة، بتوقيف عدد من رجال الأمن العام في مركز إصلاح وتأهيل الشرطة ممن ظهروا بمقطع فيديو جرى تداوله اثناء قيامهم بإلقاء القبض على أحد الأشخاص.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، في بيان اليوم الاثنين، إن مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة أمر بتوقيف عدد من رجال الامن العام في مركز إصلاح وتأهيل الشرطة ممن ظهروا في مقطع الفيديو الذي جرى تداوله اثناء قيامهم بإلقاء القبض على شخص أشهر أداة حادة عليهم وحاول ايذاءهم في محافظة جرش، وفتح تحقيق معهم واتخاذ جميع الاجراءات القانونية بحقهم لما قاموا به من تجاوزات اثناء عملية إلقاء القبض.

واكد الناطق الاعلامي أن مديرية الأمن العام مستمرة في أداء مهامها بمهنية وشفافية ضمن إطار القانون واحترام حقوق الإنسان تنفيذا لرسالتها الأمنية والإنسانية النبيلة وأن أي تجاوز للقانون يوجب المساءلة القانونية.

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