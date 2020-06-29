القبض على اربعة مطلوبين في الرصيفة واربد

القت مرتبات إدارة البحث الجنائي القبض على ثلاثة أشخاص سرقوا مبالغا مالية ومصاغا ذهبيا من أحد المنازل في لواء الرصيفة، بالإضافة إلى القبض على مطلوب اعترف بسرقة أربع مركبات في محافظة إربد.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام، اليوم الاثنين، إن بلاغاً ورد للعاملين في ادارة البحث الجنائي من صاحب احد المنازل في لواء الرصيفة بتعرض منزله للسرقة من قبل مجهولين وسرقة مصاغ ذهبي ومبالغ مالية من داخله.

واضاف الناطق الإعلامي انه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات تم تحديد هوية ثلاثة اشخاص اشتبه بارتكابهم السرقة بالاشتراك، والقي القبض عليهم جميعاً، واعترفوا بارتكاب الجريمة وضبط بحوزتهم معظم المسروقات، وما زال التحقيق جارياً.

وفي محافظة إربد القي القبض على شخص مطلوب بحقه 8 طلبات أمنية، وبالتحقيق معه اعترف بسرقة أربع مركبات ومحتويات عدد آخر من المركبات.

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