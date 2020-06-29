اجواء صيفية عادية في اغلب مناطق المملكة

يطرأ انخفاض طفيف اليوم الاثنين على درجات الحرارة، مع بقائها حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الاجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبيا الى حارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، تبقى الاجواء غدا الثلاثاء، صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبيا الى حارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويطرأ الأربعاء ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتصبح الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في الاغوار والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 31 – 20 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 16، وفي مرتفعات الشراة 28 – 17، وفي مناطق البادية 35 – 19، وفي مناطق السهول 30 – 19، وفي الأغوار الشمالية 37 – 21، والأغوار الجنوبية 41 – 24، والبحر الميت 40 – 23، وخليج العقبة 39 – 24 درجة مئوية.

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