أجواء صيفية حارة في أغلب مناطق المملكة

يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة في المملكة اليوم الأحد، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد الاثنين انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء خلال اليومين المقبلين صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 33 – 21 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 18، وفي مرتفعات الشراة 29 – 15، وفي مناطق البادية 37 – 20، وفي مناطق السهول 32 – 20، وفي الأغوار الشمالية 36 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 39 – 26، وفي البحر الميت 38 – 25، وفي خليج العقبة 39 – 26 درجة مئوية.

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