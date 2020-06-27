وزارة الصحة تعلن اليوم السبت شفاء 11 حالة، مقابل تسجيل 7 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 1111

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، في المملكة اليوم السبت، جميعها غير محليّة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 1111 إصابة.

وتوزعت الحالات الجديدة، وفق الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، على النحو الآتي: 4 حالات لأردنيين قادمين من الخارج ممن يقيمون في فنادق الحجر (3 من السعوديّة، و1 من الكويت)، و3 حالات لسائقي شاحنات أردنيين، قادمين عبر حدود العمري.

وأشار الموجز إلى تسجيل 11 حالة شفاء في مستشفى الأمير حمزة، إضافة إلى إجراء 7234 فحصاً مخبريّاً ، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 369560 فحصاً.

وجددت وزارة الصحّة التأكيد على ضرورة استخدام تطبيق “أمان” الذين يسهم في حماية الأفراد من مخالطة الأشخاص المصابين، وكشف حالات الإصابة في وقت مبكّر.

هذا وقد بلّغ عدد المواقع الخاضعة للحجر في عمّان 10 بالإضافة إلى الفنادق المخصصة للقادمين من الخارج، بحسب محافظ العاصمة سعد شهاب.

وقال المُحافظ في حديث للتلفزيون الأردني، عصر اليوم السبت: إنّ 50 بناية تمّ الحجر عليها منذ بداية الأزمة، مشيراً إلى خضوعها لحجر مدته 14 يوماً وحتى التأكد من خلّوها من الإصابات.

وعن الحالات الخمس بعمّان، أشار إلى أنها موزعة بين 3 حالات في بناية بمنطقة القويسمة، بالإضافة إلى حالتين ببناية في منطقة خلدا.

وأوضح شهاب، أنّ البناية الموجودة بمنطقة القويسمة محجور عليها منذ 14 يوماً، ولكن وجود 3 حالات إصابة أدى إلى تمديد الحجر عليها.

وعن البناية الموجودة في منطقة خلدا، قال المحافظ: “إن المواطن المصاب من جنسية عربية وثبت لاحقاً، إصابة زوجته وابنه، وسيتم الإبقاء على حجر البناية”.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في إيجازها الإعلامي أمس الجمعة، عن تسجيل 5 حالات مخالِطة لمصابين سابقين في محافظة العاصمة.