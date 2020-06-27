وزارة التربية تشكل غرفتي عمليات لمتابعة اجراءات التوجيهي

شكلت وزارة التربية والتعليم، غرفتي عمليات في المركز وإدارة الامتحانات والاختبارات لمتابعة إجراءات سير امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي).

وقالت الوزارة إن غرفتي العمليات ستعملان على استقبال الملاحظات والاستفسارات الواردة من الطلبة والمجتمع المحلي حول مجريات الامتحان، وإعداد تقرير يومي يتضمن هذه الملاحظات والمعالجات التي تمت بشأنها.

وعممت الوزارة، بحسب بيان صحفي اليوم السبت، أرقام هواتف الغرفتين على مديري الإدارات في مركز الوزارة ومديري التربية والتعليم، إضافة إلى نشرها للمجتمع المحلي على موقعها الإلكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهيخلوي (0795369103)، (0777713362)، (0796757671)، (0798970494)، أرضي (06/5662475 )، ( 06/5692368 )،( 06/5699916 )، فاكس ( 06/5666492 ).

ويبدأ امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة 2020 الاربعاء المقبل الموافق للاول من تموز المقبل، بحيث تبدأ الجلسة الأولى للامتحان في الساعة العاشرة صباحاً، فيما تبدأ الجلسة الثانية الساعة الثانية عشرة ظهراً لجميع الفروع.

ودعت الوزارة الطلبة للحضور إلى قاعات الامتحان قبل ساعة من بدء كل جلسة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تضمنها البروتوكول الصحي المعتمد من وزارة الصحة.

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