جيش الاحتلال يقصف نقاطا للمقاومة في غزة ردا على صاروخين

استهدفت دبابات الاحتلال الإسرائيلي، مساء امس الجمعة، عدة نقاط تتبع للمقاومة الفلسطينية شرقي قطاع غزة.

واستهدفت دبابات الاحتلال، نقطة تتبع للضبظ الميداني شرق جباليا بالقرب من المقبرة الشرقية، وكذلك استهدفت نقطة للمقاومة شرق المحافظة الوسطى بقطاع غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال أرضًا زراعية فارغة شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

وكان موقع (حدشوت)، قال في وقت سابق: إن صاروخين أطلقا من قطاع غزة أحدهم سقط في منطقة مفتوحة بغلاف غزة والآخر سقط داخل حدود القطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إنه ‏متابعة للتقارير عن تفعيل الصفارات في منطقة غلاف غزة، فالحديث عن رصد إطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن من قطاع ‎غزة باتجاه ‎المستوطنات.