اخبار سارة.. ميركل تعلن تقهقر الزعامة الامريكية للعالم، وتحث أوروبا على تدبر امرها وسط عالم لا تقوده الولايات المتحدة
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جرينتش+2 03:51
جيش الاحتلال يقصف نقاطا للمقاومة في غزة ردا على صاروخين

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