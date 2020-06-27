السلطة تبلغ أطرافا دولية نيتها تسليم سلاحها لجيش الاحتلال، ولكن المخابرات الأمريكية تسعى لاقناعها بالعدول عن ذلك
أهم العناوين
جرينتش+2 10:58
تربيع الدائرة.. اليابانيون يمنحون البطيخ اشكالا هندسية متنوعة

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني