القوات المسلحة تحبط محاولة تهريب مخدرات للاراضي الاردنية

أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية اليوم السبت، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية على احدى واجهاتها، محاولة لتهريب كمية من المخدرات من دولة مجاورة إلى الأراضي الأردنية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، انه تم تطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى تراجع الأشخاص إلى خارج الحدود الأردنية، وبعد تفتيش المنطقة جرى ضبط 70 كف حشيش وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن المنطقة العسكرية الشرقية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب من أجل حماية الوطن والمحافظة على أمن حدود المملكة.

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