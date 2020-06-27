اخبار سارة.. ميركل تعلن تقهقر الزعامة الامريكية للعالم، وتحث أوروبا على تدبر امرها وسط عالم لا تقوده الولايات المتحدة
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جرينتش+2 03:50
الحبشة تتلاعب بالسيسي فتنقض اليوم ما اتقفت عليه امس، وتعلن ملء سد النهضة خلال أسبوعين

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