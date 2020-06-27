اجواء صيفية حارة في اغلب مناطق المملكة

تكون الأجواء صيفية عادية اليوم السبت، في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غد الاحد، صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. ويطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة يوم الاثنين، وتبقى الأجواء صيفية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 34 – 21 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 18، وفي مرتفعات الشراة 30 – 17، وفي مناطق البادية 38 – 23، وفي مناطق السهول 32 – 20، وفي الأغوار الشمالية 38 – 25، والأغوار الجنوبية 40 – 29، والبحر الميت 39 – 27، وخليج العقبة 40 – 27 درجة مئوية.

— (بترا)

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