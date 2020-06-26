وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة شفاء 33 حالة، مقابل تسجيل 18 اصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 1104

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 18 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، في المملكة اليوم الجمعة، منها خمس اصابات محليّة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 1104 إصابات.

وبحسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة مساء اليوم، فإن الحالات 18الجديدة جاءت تفاصيلها على النحو الآتي: 11 حالة لأردنيين قادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر (5 من السعوديّة، و2 من الكويت، و1 من السودان و2 من الباكستان و1 من ارمينيا)، وحالتان لسائقي شاحنات قدما عبر حدود العمري، احدهما اردني والاخر من جنسية اخرى تمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع، إضافة إلى 5 حالات مخالطة لمصابين سابقين في محافظة العاصمة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 33 حالة شفاء في مستشفى الأمير حمزة، إضافة إلى إجراء 7322 فحصاً مخبريّاً اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 362326 فحصا.

وجددت وزارة الصحّة التأكيد على أهميّة استخدام تطبيق “أمان” للحماية من مخالطة الأشخاص المصابين وتسريع اكتشاف حالات الإصابة.

كما اهابت بالمواطنين في ضوء صدور قرار السماح بفتح الحدائق العامة والمتنزهات ضرورة اتّباع الإجراءات الوقائيّة والصحيّة اللازمة، كارتداء الكمّامات، والحفاظ على التباعد الجسدي.

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