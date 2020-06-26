منتهى الاستفزاز.. إثيوبيا تجدد تحديها لمصر (وتضيف السودان) بشأن ملء بحيرة السد بالاتفاق معهما أو بدونه

هام للمغتربين الراغبين بزيارة الوطن.. الرئيس التنفيذي للملكية يأمل باستئناف رحلاتها العادية في منتصف شهر تموز المقبل
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جرينتش+2 04:25
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