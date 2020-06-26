هام للمغتربين الراغبين بزيارة الوطن.. الرئيس التنفيذي للملكية يأمل باستئناف رحلاتها العادية في منتصف شهر تموز المقبل
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جرينتش+2 11:30
مناسبة للرحلات.. اجواء صيفية معتدلة في اغلب مناطق المملكة

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