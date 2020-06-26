الحكومة تدعو للالتزام بالاجراءات الوقائية خلال الفعاليات الداعمة للقضيّة الفلسطينيّة غدا السبت

عمان 26 حزيران (بترا)- في إطار الدعوة التي وجّهتها بعض القوى السياسية والشعبية لتنظيم فعاليات لنصرة الموقف الأردني بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني الداعم للقضية الفلسطينية يوم غدٍ السبت؛ أكّد وزير الداخلية سلامة حمّاد، أهميّة الالتزام بمتطلبات الصحّة والسلامة العامة، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة التي حدّدتها وزارة الصحّة.

ونوّه حمّاد في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنيّة (بترا) اليوم الجمعة، إلى أنّ الجهات الحكومية المختصّة ستتولى متابعة الفعاليات الشعبيّة بهدف الحفاظ على سلامة المشاركين فيها وضمان اتباعهم الإجراءات الوقائية اللازمة.

بدوره، دعا وزير الصحّة الدكتور سعد جابر المشاركين في الفعاليّة إلى اتّباع الإجراءات اللازمة المتمثلة بالتباعد الجسدي، وترك مسافات أمان بين المشاركين وارتداء الكمامات وغيرها من الإجراءات. وشدّد جابر على ضرورة الالتزام بالضوابط والتحلّي بروح المسؤوليّة في ظل استمرار خطر وباء كورونا، محذّراً من أيّ ممارسات قد تسهم في نقل الوباء لا قدّر الله.