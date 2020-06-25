وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس شفاء 15 حالة، مقابل تسجيل 15 اصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 1086

عمان 25 حزيران(بترا)- أعلنت وزارة الصحة تسجيل 15 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، في المملكة اليوم الخميس، منها واحدة محليّة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 1086 إصابة.

وبحسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، فإن الحالات الـ 15 الجديدة جاءت تفاصيلها على النحو الآتي: 13 حالة لأردنيين قادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر (2 من السعوديّة، و2 من الكويت، و2 من فلسطين و2 من الإمارات، و2 من العراق، و3 من الباكستان)، وحالة لسائق شاحنة غير أردني قادم عبر حدود العمري، تمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع، إضافة إلى حالة بين الكوادر العاملة في منطقة العزل بالبحر الميّت.

وأشار الموجز إلى تسجيل 15 حالة شفاء في مستشفى الأمير حمزة، إضافة إلى إجراء 6325 فحصاً مخبريّاً اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 355004 فحوصات.

وجددت وزارة الصحّة التأكيد على أهميّة استخدام تطبيق “أمان” للحماية من مخالطة الأشخاص المصابين وتسريع اكتشاف حالات الإصابة؛ داعية الأشخاص الذين وصلتهم تنبيهات لمخالطتهم أشخاصاً مصابين إلى ضرورة مراجعة المراكز والمختبرات الطبيّة المختصّة فوراً للكشف عن حالتهم.