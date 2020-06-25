كذب المنجمون ولو صدقوا.. المنجمة ليلى عبد اللطيف تتوقع أحداثا سياسية ومالية وامنية صادمة في لبنان

توقعات جديدة أطلقتها أمس المنجمة ليلى عبد اللطيف عبر قناة الجديد، كان اللافت فيها ماتوقعته لـ”لبنان”.

ففي توقع صادم للبنانيين، أشارت إلى أنّ سعر صرف الدولار سيتخطى عتبة الـ12 الف ليرة في الفترة المقبلة، وقد يتخطى الـ15 الف ليرة، وستم تثبيت الدولار بعد سنتين على 5000 ليرة، مضيفة أن “دماء وشغبا أمام ابواب عدد من المصارف يؤدي الى اقفال المصارف لفترة وسنعود الى الشمعة لفترة معينة”.

ولفتت إلى أنّ شبح الاغتيالات يعود الى لبنان، وان رئيس جمهورية سابق في ذمة الله.

وقالت: “بيروت تحت خط النار وبعض المناطق المجاورة”، وهناك “نيران على ابواب محطة فضائية لبنان واعتداء على الجسم الاعلامي”، كماوصفت مشهدا سيحصل في المجلس النيابي بين الكتل النيابية التي ستتبادل اتهامات تثير بلبلة واسعة، ولا تسويات بين سعد الحريري وجبران باسيل والمواجهة بينهما ستنتقل الى الشارع في مناسبة وطنية.

وأشارت إلى أنّ المقاومة ستكون بالمرصاد لضربة اسرائيلية ستحدث في شهر تموز المقبل.

وتوقّعت أنّ لا تستمر حكومة حسان دياب لان الشارع سيسقطها، بينما يتخذ السيد حسن نصرالله خطوات مفاجئة لمنع الجوع في لبنان وسوريا.

كما توقّعت أن تلتزم الناس بيوتهم لمدة شهر، ولكن هذه المرة ليس بسبب كورونا بل بسبب احداث مؤسفة، وهناك دم في الشارع الذي سينقسم إلى قسمين.

وتابعت: “وفد روسي رفيع المستوى يصل لبنان وعلى اكثر من صعيد”.